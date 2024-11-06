В Испании подтвердили новый случай заражения хантавирусом

Пациент остается под особым медицинским наблюдением.

Министерство здравоохранения Испании подтвердило общественности новый случай заражения хантавирусом у одного из граждан европейской страны, находившихся на профилактическом карантине в госпитале после эвакуации с борта круизного лайнера MV Hondius. Ранее вспышка смертельно опасной инфекции произошла на корабле, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В результате инцидента три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, после чего все пассажиры были эвакуированы. Затем лайнер с членами экипажа направился в Роттердам.

Подтвержден новый положительный случай хантавируса после проведения ПЦР-теста у одного из людей, находящихся на профилактическом карантине в госпитале Гомес Улья. сообщение от госпиталя Гомес Улья

По данным иностранного профильного ведомства, с момента поступления в госпиталь пациент находился под клиническим наблюдением. Врачи зафиксировали у него положительный результат на наличие вируса в ходе периодических диагностических проверок контактных лиц. После подтверждения диагноза пострадавшего перевели в специальное отделение изоляции. Там человек остается под особым медицинским наблюдением. В Минздраве Испании добавили, что так как случай заражения выявили уже внутри действующей системы контроля, то это не меняет уровень риска для местного населения в стране и не требует изменения действующих мер эпидемиологического реагирования.

Онищенко: хантавирусы в Европе и Америке проявляются по-разному.

Фото: pxhere.com