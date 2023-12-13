Роспотребнадзор заявил, что переносчик хантавируса не выживет в российском климате

Природный резервуар вируса Андес — карликовый рисовый хомяк, обитающий только в Аргентине и Чили. Это существенно снижает риск появления заболевания в России.

Единственный переносчик хантавируса Андес — карликовый рисовый хомяк — не может жить в российском климате. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Природным резервуаром вируса Андес является карликовый рисовый хомяк, который обитает исключительно в Аргентине и Чили. Неприемлемость климата в России для этого носителя существенно снижает риск появления заболевания на территории страны.

При этом Роспотребнадзор в координации с пограничной службой принял дополнительные меры, чтобы не допустить завоза заболевания в Российскую Федерацию. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения сообщил о выявлении хантавируса у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius. У девяти из них подтвержден именно вирус Андес. По словам представителя ВОЗ, все предполагаемые и подтвержденные случаи находятся под строгим медицинским наблюдением и на изоляции.

Эксперт рассказал, кому положена бесплатная хирургия при ожирении.

Фото: Piter.tv