Эксперт рассказал, кому положена бесплатная хирургия при ожирении

Эндокринолог объяснила, каким способом Минздрав хочет бороться с ожирением населения.

Решение Минздрава включить в полис ОМС бариатрическую помощь сейчас не удивляет врачей в России. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала врач-эндокринолог Наталья Петрова. Она пояснила, что речь идет о масштабной проблеме, связанной с ожирением населения. Теперь чиновники из федерального правительства разрешили пациентам бесплатное хирургическое вмешательство, а ожирение стало диагнозом, требующим активного лечения. Специалист пояснила, что за последние годы распространенность ожирения в стране выросла более чем на 50 процентов, а прогнозы настаивают на дальнейшем росте негативных показателей.

Бариатрическая хирургия — один из наиболее эффективных методов лечения тяжелого ожирения. Она обеспечивает снижение 50–80% избыточной массы тела, а ремиссия сахарного диабета второго типа достигается примерно в 60–80% случаев в зависимости от метода. Наталья Петрова, эксперт

Напомним, что в настоящее время Россия находится на 78-м месте в рейтинге стран с наибольшей долей граждан с ожирением. С таким диагнозом живут 25 процентов взрослого населения страны, а если считать людей с избыточной массой тела (предожирением), то такая доля увеличится до 60–70 процентов. Известно, что проблема усугубилась с приходом пандемии коронавирусной инфекции, когда сотрудники перешли на удаленную работу и получили привычку чаще пользоваться доставкой продуктов и товаров.

Решение о хирургическом вмешательстве принимает врачебная комиссия. В настоящее время в обществе растет спрос на такой вид услуги. Согласно сведениям от Российского общества бариатрических хирургов, в период с 2020 по 2024 года на территории страны медики выполнили более 36 тысяч бариатрических операций. А ежегодный объем хирургического вмешательства вырос более чем в два с половиной раза. При этом в Америке ежегодно делают около 200–250 тысяч таких операций. Согласно прогнозам от экспертов, включение бариатрической хирургии в систему ОМС кратно повысит спрос граждан на этот вид лечения ожирения в России. Есть две основные группы бариатрических операций для людей с ожирением. Первая — комбинированные (шунтирующие): гастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование. В системе ОМС акцент делается на шунтирующих операциях. Они наиболее эффективны при метаболических осложнениях у пациента. Показания к таким вмешательствам — ИМТ от 40 либо от 35, если есть сопутствующие заболевания, в первую очередь, речь идет о диабете. Вторая группа — рестриктивные операции, включая продольную резекцию желудка. Они в основном ограничивают объем желудка.

