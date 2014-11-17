Лечить ожирение в России можно будет по полису ОМС

Ранее эта услуга не входила в систему государственного страхования граждан.

Вылечить ожирение в России пациенты смогут по полису ОМС. О нововведениях для этой категории граждан рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он выступил с таким заявлением на IX Съезде профсоюза работников здравоохранения России.

Кроме того, в своей речи министр упомянул диагнозы, которые считает наиболее опасными для человека. В списке оказались ожирение, атеросклеротические заболевания, сахарный диабет и гипертония. При этом он отметил, что особый упор сейчас делают на раннее выявление заболеваемости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России. По словам министра, этот показатель за 16 лет уменьшился в России в 1,7 раза. Кроме того, идет на убыль и потребление сахара, это стало возможно благодаря такому инструменту как регулирование стоимости сладких газированных напитков.

