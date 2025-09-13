Голикова: в России стали на 10% чаще диагностировать когнитивные расстройства

Такие расстройства в стране "молодеют".

На конец прошлого года Альцгеймера диагностировали у полутора тысяч россиян трудоспособного возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Статистикой она поделилась на Всероссийской конференции "За медицину здорового долголетия".

Голикова отметила, что наблюдается негативная тенденция в этой области. По статистике, за последние 6 лет распространенность когнитивных расстройств увеличилась на 10%. Кроме того, Альцгеймера "молодеет" – такие заболевания стали чаще диагностировать у лиц трудоспособного возраста.

Отметим, что болезнь Альцгеймера – хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности. Опасно тем, что постепенно разрушает память, мышление и способность к самообслуживанию.

