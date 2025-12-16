Американка удивилась вопросу британской коллеги о том, как в России происходит оплата.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс удивилась тому, что ее западные коллеги в СМИ не понимают, как же ей удается оплачивать покупки в России. Такой комментарий женщина оставила в собственном аккаунте через социальные сети.

Журналист Daily Mail всерьез спросила, как я питаюсь в России, если там не принимают американские кредитные карты. Она просто не может представить жизнь вне American Express. Кэдис Оуэнс, журналистка из США

Дополнительно иностранка опубликовала скриншот своего ответа на вопрос о том, невосприимчива ли она к "российской пропаганде или влиянию". Она уточнила мнение о том, кто же платил за гостиницы и еду для зятя лидера Белого дома Джареда Кушнера и специального посланника американского политического лидера Стива Уиткоффа в то время, когда они были в России для встречи с президентом Владимиром Путиным. Кэндис Оуэнс спросила у британской корреспондентки о том, думала ли она обратиться к американской делегации, которую президент-республиканец Дональд Трамп направил в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ от имени вашингтнской администрации.

Я просто не могу представить, как они проводят транзакции без American Express. Кэдис Оуэнс, журналистка из США

Напомним, что Оуэнс - представительница консервативных кругов США. Она ведет популярный подкаст на собственном YouTube-канале. На этот источник информации подписано свыше шести миллионов человек. Американка прибыла в Россию несколько дней назад для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Американская журналистка Кэндис Оуэнс оценила церкви в России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Candace Owens