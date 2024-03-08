NASA заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне

Британские СМИ указали на показания Донны Хейр.

Побывавших на Луне астронавтов из американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA) заставили молчать об увиденных там кораблях инопланетян. Такие данные опубликовали британские журналисты из издания The Daily Mail. Пользователи социальных сетей ранее обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. В период с 1967-го по 1981-й год женщина работала в закрытом сейчас аэрокосмическом подразделении корпорации компании Ford — Philco Ford Aerospace. Структура занималась определенными работами для NASA. В рамках своего общения с авторами проекта "Раскрытие информации" сотрудница говорила о том, что лично знала медика из NASA. который работал с астронавтами после их возвращения с естественного спутника Земли

Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля. Донна Хейр, американка

По словам женщины, астронавтам из США не только на словах запретили распространяться об увиденном на Луне, но также заставили подписать документ о неразглашении. Как отмечают авторы статьи в The Daily Mail, некоторые американские астронавты позже все-таки рассказали об неопознанных летающих объектах (НЛО), которые они видели в космическом пространстве.

В материалах NASA обнаружены сведения о внеземной базе на Луне.

Фото: pxhere.com