Глава МИД России прокомментировал вовлеченность Лондона в поддержку ВСУ.

Москва имеет право рассматривать объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по российской территории в качестве участия Лондона в вооруженном конфликте со всеми вытекающими последствиями. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Также дипломат оценил высказывание премьер-министра Соединенного королевства Энди Бернема о том, что европейская страна будет с киевским режимом "до самого конца".

Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, (...) это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российское посольство в Великобритании распространило сообщение с текстом о том, что публикации британских СМИ о применении Украиной британских беспилотников для ударов вглубь территории России подтверждают данные, что Лондон намеренно выбирает эскалацию регионального кризиса," лицемерно публично заявляя о стремлении к миру".

"Ничего себе!". Предупреждение Лаврова вызвало восхищение в Германии.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН