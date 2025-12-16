В материалах NASA обнаружены сведения о внеземной базе на Луне

Американские ученые посмеялись над "огромной дырой" после миссии "Аполлона-16".

В рассекреченных документах американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике ( NASA) читатели нашли упоминание базы пришельцев на Луне. Соответствующими сведениями поделились британские журналисты из газеты The Daily Mirror. В СМИ упоминается, что среди 72 новых файлов, которые власти вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе выложили на официальный сайт Пентагона в пятницу, 12 июня, оказалась аудиозапись секретного совещания профильного космического ведомства. Мероприятие было организовано по завершению миссии "Аполлон-16" в 1972 году. В ходе данного полета астронавты в пятый раз высадились на поверхности естественного спутника Земли и провели там множество научных экспериментов.

Во время совещания сотрудники NASA обсуждали лазерные измерения, гравитацию Луны и некоторые другие научные вопросы. В ходе разговора речь сначала зашла об "огромной дыре", обнаруженной рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне спутника земли. Затем один из участников совещания сказал о том, что речь может идти об инопланетной базе или "что-то в этом духе". Он добавил, что уже на следующем слайде замечена видимая сторона Луны. Авторы публикации уточнили, что это было очень небрежное замечание, после которого местные ученые начали шутить по поводу "огромной дыры".

NASA планирует в 2027 году отправлять беспилотные корабли на Луну почти каждый месяц.

Фото: pxhere.com