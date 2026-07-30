"Оленью" луну засняли над Пулково

Чистое небо в минувшую среду позволило петербуржцам рассмотреть явление во всей красе.

В ночь на вторник, 30 июля, жители и гости Петербурга наблюдали за полной луной. Традиционное название этого астрономического явления – "оленья" луна, так как в июле у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Авторы Telegram-канала "АстроФотоБолото" запечатлели ночное светило над Северной столицей, выбрав необычный ракурс – вылет самолета из аэропорта Пулково.

Чистое небо в минувшую среду позволило петербуржцам рассмотреть явление во всей красе. Название июльского полнолуния пришло из культур северных народов. Многие горожане отметили, что диск спутника Земли казался непривычно крупным и имел теплый золотистый оттенок.

Увидеть полную луну можно было практически из любой точки города. Следующее астрономическое событие ждет петербуржцев в конце августа – оно носит название "осетровая" луна.

Ранее синоптик Колесов оценил погоду в Петербурге во второй половине июля.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное