В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от коклюша и столбняка

Одна доза защитит организм на 10 лет.

Вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых зарегистрировали в России. Это первая отечественная прививка в отношении этих болезней. Холдинг "Нацимбио" получил удостоверение Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростех".

В одной дозе содержится целый комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Обезопасить организм от этих диагнозов получится на 10 лет. На данный момент планируется выпуск до пяти млн доз вакцины в год.

По словам экспертов, впоследствии разработку могут включить в Национальный календарь профилактических прививок. Ее клинические испытания прошли на базе десяти российских научных центров. К тестированию привлекли почти 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Добровольцы продемонстрировали хорошую переносимость, через месяц у большинства из них выработался необходимый иммунитет.

Ранее сообщалось, какие заболевания требуют ревакцинации взрослых каждые 10 лет. Это дифтерия, краснуха и столбняк.

