Петербуржцам напомнили, какие заболевания требуют ревакцинации взрослых каждые 10 лет

Многие люди в зрелом возрасте пренебрегают повторной иммунизацией, забывая о необходимости защиты от таких опасных инфекций, как дифтерия, столбняк и краснуха.

Вакцинация остается главным способом защиты от множества инфекционных заболеваний. Однако с возрастом иммунная система человека ослабевает, из-за чего взрослым особенно важно следить за своевременной ревакцинацией, предупреждает spb.aif.ru.

В России существует Национальный календарь профилактических прививок, который регламентирует перечень необходимых вакцин и возрастные группы для их введения, как для детей, так и для взрослых. Тем не менее, многие люди в зрелом возрасте пренебрегают повторной иммунизацией, забывая о необходимости защиты от таких опасных инфекций, как дифтерия, столбняк и краснуха. Более того, иммунитет, сформированный в детстве, со временем может ослабевать.

Кроме того, вирусы и бактерии постоянно мутируют, что требует регулярного обновления вакцин. Специалисты Роспотребнадзора, ВОЗ и отечественных научных центров следят за изменениями патогенов и разрабатывают новые препараты для эффективной защиты.

Согласно Национальному календарю прививок, взрослым рекомендуется проходить ревакцинацию от следующих инфекций:

Дифтерия, столбняк, коклюш — каждые 10 лет.

Корь, краснуха, паротит — двукратная ревакцинация с интервалом 5–7 лет (если нет данных о предыдущей вакцинации или перенесенной болезни).

Грипп — ежегодно, с учетом сезонных штаммов.

Также врачи могут рекомендовать расширенную схему вакцинации для людей из групп риска:

Беременные женщины.

Люди с хроническими заболеваниями (сердца, печени, почек, легких).

Пациенты с ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефицитами.

Курильщики.

Медицинские работники и сотрудники лабораторий.

Путешественники.

Фото: Piter.TV