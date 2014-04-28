Онищенко: заболевший оспой обезьян в РФ, вероятно, заразился внутри страны

Эксперт напомнил о случаях заражения в Санкт-Петербурге.

Существует вероятность того, что последний заболевший оспой обезьян заразился внутри страны. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что сейчас важны настороженность персонала в сфере здравоохранения и вакцины. Если врач при осмотре пациента понимает, что тот ездил в какую-то поездку, то у него появляется основание для того, чтобы дать не медицинский, а эпидемиологический диагноз. Далее требуется более тщательная проверка. Главным фактором в этой истории будет изоляция такого больного.

Передачи уже регистрировали. Двое приехали в феврале, последний был госпитализирован 24 марта. Я не исключаю, что здесь уже произошло заражение трех человек внутри страны. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что 15 февраля на территории Санкт-Петербурга были выявлены два случая оспы обезьян у путешественников, прибывших из Таиланда. Пациенты почувствовали недомогание спустя три дня после возвращения из туристической поездки - озноб, повышение температуры, головную боль и появление сыпи. Затем эти люди были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в состоянии средней степени тяжести. Уже в начале марта врачи их выписали. Следующий случай заболевания оспой обезьян выявлен в городе 24 марта. Речь идет о доставленном в больницу мужчине. Его состояние врачами оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

