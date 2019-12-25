Ученые зафиксировали землетрясение в Новосибирской области
Сегодня, 10:40
Природное явление заметили в 16 км к северо-востоку от города Искитима.

Землетрясение зафиксировали в 16 км к северо-востоку от города Искитима в Новосибирской области. Магнитуда подземного толчка составила 4,2. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зарегистрировали накануне в 23:10, подобные землетрясения в этом районе ученые уже наблюдали. По их словам, на сейсмоактивность там влияют горные работы. Перемещение породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. 

Отметим, что землетрясение магнитудой 4,2 обычно классифицируется как умеренное и чаще всего не приводит к серьезным разрушениям. Толчки часто сравнивают с вибрацией от проезжающего тяжелого грузовика или поезда. В редких случаях возможны локальные трещины в штукатурке или падение некрупных предметов с полок. Ученые подтверждают, что землетрясения такой силы не представляют угрозы для населения.

Ранее сообщалось, что после землетрясения в Японии российским регионам ничего не угрожает.

