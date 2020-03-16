Российским регионам ничего не угрожает после землетрясения в Японии 

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Японии, в стране находится около 3 тыс. российских туристов.

Для Сахалина и Курил нет угрозы цунами после землетрясения в Японии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский региональный Центр цунами.

В Ассоциации туроператоров России уточняют, что на данный момент в Японии находятся около 3 тыс. российских туристов, граждане нашей страны после землетрясения в дипломатическое представительство не обращались.

Землетрясение магнитудой 7,4 случилось сегодня в 10:53 по мск времени в Тихом океане, в ста километрах от города Мияко. Магнитуда 7,4 — это сильное землетрясение, классифицируемое как "крупное". По энергетическому выделению оно примерно в 32 раза мощнее землетрясения магнитудой 6,5 и в 1000 раз мощнее магнитуды 5,4.

Также появились новости об угрозе цунами для префектур Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. В Национальном метеорологическом управлении отметили, что волны высотой 70 см достигли побережья префектуры Иватэ.

По предварительным данным, серьезных последствий и разрушений не фиксировали. Работа на аварийных АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на территории Сахалина днем выбросило тонны сельди. Это случилось в районе населенного пункта Корсакова.

