На Сахалине море выбросило тонны сельди

Местный рыбак объяснил, почему считает это явление нормальным.

На территории Сахалина днем 19 апреля на побережье оказались выброшено большое количество сельди, в результате чего берег стал похож на рыбный склад. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился местный рыбак. Ранее Tekegram-канал Amur Mash уточнил, что чрезвычайное происшествие зафиксировано в районе населенного пункта Корсакова. На побережье вышли активисты начали собирать голыми руками биологические водные ресурсы.

Это нормальное явление! Рыба подходит на нерест к водорослям, цепляет икру, она же липкая. Вода отлила, а рыба осталась. Это Сахалин! местный рыбак

Напомним, что российские рыболовы на Сахалине не оставляют своего увлечения даже в экстремальных ситуациях. В феврале текущего года в акватории Охотского моря оторвалась огромная льдина и унесла с собой нескольких мужчин. Однако потерпевшие отказались от эвакуации на вертолете ГУ МЧС и заявили о том, что не вернутся домой без улова.

