На Сахалине задержан москвич, обеспечивавший на Дальнем Востоке работу мошеннических сим-боксов

Полиция поймала помощника аферистов, организовавшего узел связи.

На территории Сахалина задержан москвич, обеспечивавший на Дальнем Востоке работу мошеннических сим-боксов. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители российских правоохранительных органов через социальные сети. В МВД пояснили, что еще в начале марта 18-летний молодой человек откликнулся на предложение о "лёгком заработке". Далее юноша заполнил анкету, отправил фотографию паспорта и получил через доставку GSM-шлюзы, два ноутбука и камеры видеонаблюдения. За такую незаконную работу фигуранту расследования кураторы пообещали 12 тысяч рублей ежедневного заработка.

По заданию от работодателя злоумышленник отправился в Хабаровск. В этом российском городе он наладил работу узлов связи на двух съёмных квартирах. Затем подозреваемый прибыл в Южно-Сахалинск, где забрал установленное ранее оборудование и разместил его на двух новых адресах. В его обязанности входило проверять в ежедневном режиме работу аппаратуры. После получения указания упаковать технику и отправиться в Благовещенск россиянин был задержан полицией по пути в аэропорт. В его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

