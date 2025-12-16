Нетрезвый мужчина ударил ножом незнакомца на Лиговском

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Полиция по горячим следам поймала подозреваемого в нападении с ножом на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 июня 34-летний злоумышленник, находясь в парадной в состоянии опьянения, хотел проникнуть в одну из квартир. Из жилища вышел его ровесник. В ходе конфликта нетрезвый мужчина нанес оппоненту удар ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости, его состояние оценили как тяжелое.

В отношении напавшего составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV