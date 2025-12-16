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Перед судом предстанет петербуржец, убивший мужчину на Архивной улице
Сегодня, 15:45
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Перед судом предстанет петербуржец, убивший мужчину на Архивной улице

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Потерпевший скончался сразу от проникающего колото-резаного ранения.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали 9 июня в надзорном ведомстве. 

В январе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения около дома на Архивной улице, поссорился со знакомым. В ходе конфликта он ударил потерпевшего ножом в грудь. Мужчина скончался сразу от проникающего колото-резаного ранения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на улице Партизана Германа мужчина убил своего соседа. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, также устанавливается мотив преступления.

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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