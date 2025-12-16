На улице Партизана Германа мужчина убил своего соседа
Сегодня, 9:48
Решается вопрос об избрании меры пресечения, также устанавливается мотив преступления.

Полицейские Красносельского района задержали мужчину, который смертельно ранил своего соседа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В дежурную часть ночью 27 мая поступила информация о том, что в парадной дома на улице Партизана Германа лежит неизвестный с ножевым ранением груди. На месте обнаружили 45-летнего пострадавшего, его госпитализировали в больницу, где он скончался. 

Сегодня на Авангардной улице по подозрению поймали 40-летнего соседа погибшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения, также устанавливается мотив преступления. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста подозревают в убийстве пенсионерки на Тихорецком проспекте. 

Фото: Piter.TV 

