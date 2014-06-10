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Жителя Сестрорецка привлекли к ответственности за оскорбление
Сегодня, 12:20
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Жителя Сестрорецка привлекли к ответственности за оскорбление

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Суд назначил виновному наказание в виде предупреждения.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В июне 2026 года 64-летний житель Сестрорецка во время конфликта в помещении товарищества собственников жилья на Дубковском шоссе допустил в адрес заявителя высказывания, оскорбляющие честь и достоинство. Об этом рассказали 11 августа в надзорном ведомстве. 

Прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате суд назначил виновному наказание в виде предупреждения. 

Ранее на Piter.TV: оскорбивший петербуржца оштрафован на 12 тыс. рублей. В частности, потерпевшего назвали "мошенником". На нарушителя возбуждали три дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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