Жителя Сестрорецка привлекли к ответственности за оскорбление

Суд назначил виновному наказание в виде предупреждения.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В июне 2026 года 64-летний житель Сестрорецка во время конфликта в помещении товарищества собственников жилья на Дубковском шоссе допустил в адрес заявителя высказывания, оскорбляющие честь и достоинство. Об этом рассказали 11 августа в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате суд назначил виновному наказание в виде предупреждения.

Ранее на Piter.TV: оскорбивший петербуржца оштрафован на 12 тыс. рублей. В частности, потерпевшего назвали "мошенником". На нарушителя возбуждали три дела.

Фото: Piter.TV