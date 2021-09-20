Умерла звезда фильма "31 июня" Наталья Трубникова

Артистка ушла из жизни в своей квартире в центре Москвы.

Актриса и балерина Наталья Трубникова, получившая известность по роли принцессы Мелисенты в фильме "31 июня", скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело Трубниковой обнаружила соседка. Она решила зайти к актрисе, когда та перестала отвечать на звонки. Также актриса страдала от болезни Паркинсона. Родственники балерины подтвердили информацию о ее смерти.

Наталья Трубникова окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. Она выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Известность к артистке пришла после фильма "31 июня", в котором она играла принцессу Мелисенту. Также она снималась в картинах "Формула любви", "Шляпа", "Тайна Снежной королевы" и "12 стульев".

Ранее мы сообщали, что на 82-м году жизни в Петербурге скончалась советская актриса Алла Чернова.

Фото: кадр из фильма "31 июня"