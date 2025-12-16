В Петербурге двое мужчин и женщина сбывали сильнодействующие вещества по почте

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция пересекла деятельность преступной группы, организовавшей нелегальный канал поставки сильнодействующего вещества. Работали оперативники Самарской области, Петербурга и Ленинградской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, двое мужчин и женщина ввозили запрещенные препараты для расфасовки и рассылки покупателям по почте. Злоумышленники успели отправить посылку в Самару, но их поймали в Северной столице. В ходе обысков изъяли свыше 10 килограммов вещества, упаковочный материал, капсулятор и готовые к отправке посылки по 50 и 100 капсул.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: обвиняемый в незаконном сбыте холодного оружия в Петербурге получил 3 года колонии.

Видео: пресс-служба МВД России