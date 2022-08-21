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Водолазы начали подготовку к подъему ресторана Aquarell Hall на Набережной Макарова

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Навигация в акватории Малой Невы в этом районе не ограничена.

В Петербурге стартовали работы по ликвидации последствий аварии плавучего объекта. Вечером 10 августа сотрудники водолазной службы приступили к подготовке полузатонувшего дебаркадера ресторана Aquarell Hall к подъему, сообщает 78.ru.

На месте развернута спецтехника: специалисты привезли генераторы и заносят внутрь судна шланги для откачки воды.Навигация в акватории Малой Невы в этом районе не ограничена.

Понтон с рестораном частично ушел под воду днем 7 августа. В результате происшествия никто из людей не пострадал, разлива топлива также удалось избежать. Однако после случившегося на объект прибыли сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, которые потребовали от владельца устранить нарушения.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с данным судном. Еще в июле прокуратура проверяла техническое состояние Aquarell Hall после частичного ухода под воду: тогда собственник был вынужден принудительно откачивать воду и восстанавливать плавучесть объекта.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура (архив)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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