Ресторан у набережной Макарова частично ушел под воду

Никто не пострадал, разлив нефтепродуктов не допущен.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту частичного затопления плавучего ресторана Aquarell Hall в Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел около набережной Макарова, 3.

Уточняется, что никто не пострадал, разлив нефтепродуктов не допущен. В настоящее время проводятся работы по откачке воды. На месте происшествия работает старший помощник прокурора Алина Соболева.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта. Пресс-служба надзорного ведомства

Ранее на Piter.TV: подъем буксира "Капитан Ушаков" из Невы выходит на финальный этап.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры