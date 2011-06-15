Ресторан у набережной Макарова частично ушел под воду

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту частичного затопления плавучего ресторана Aquarell Hall в Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел около набережной Макарова, 3.
Уточняется, что никто не пострадал, разлив нефтепродуктов не допущен. В настоящее время проводятся работы по откачке воды. На месте происшествия работает старший помощник прокурора Алина Соболева.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.
Пресс-служба надзорного ведомства
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Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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