Ученые СПбГУ создали экологичные фильтры для упрощения очистки компонентов крови

Ключевое отличие разработки заключается в отказе от токсичных химических порообразователей.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) представили инновационную технологию, позволяющую наночастицам самостоятельно выстраиваться в пористую матрицу с заранее заданным размером ячеек. Как сообщили в пресс-службе вуза, это открытие сделает производство промышленных фильтров более экологичным и значительно упростит процессы очистки сывороточных белков или компонентов крови.

Ключевое отличие разработки заключается в отказе от токсичных химических порообразователей. Исследователи предложили использовать гидроксиапатит – природный минерал, который является основным строительным материалом костей и зубов человека. Это вещество полностью безопасно для окружающей среды и живых организмов.

Применяемые сегодня изделия часто засоряются, а химические вещества, которые добавляют для создания пор, могут быть вредны для природы. В процессе производства эти токсичные реагенты попадают в сточные воды, а после утилизации самих фильтрующих материалов – в почву, где накапливаются и нарушают природный баланс, пояснила доцент кафедры химической кинетики и термодинамики СПбГУ Александра Пулялина.

Для создания рабочего материала исследователи смешали модифицированные наночастицы с полимером, получив сверхтонкую пленку толщиной всего 50–100 микрометров. Лабораторные тесты показали впечатляющие результаты: новые мембраны задерживают более 99,9% белка, при этом пропуская жидкость через себя в пять раз быстрее, чем традиционные аналоги.

По словам руководителя проекта, доцента Ольги Осмоловской, такие показатели критически важны для медицины и пищевой промышленности, где потери белка ведут к серьезным экономическим издержкам. Авторы технологии подчеркивают ее практическую доступность: методика не требует закупки сложного оборудования и уже готова к масштабированию для промышленного внедрения.

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Фото: Piter.TV