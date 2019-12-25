Под Выборгом продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей почти неделю назад

Нина Николаевна ушла собирать малину и не вернулась.

В Выборгском районе Ленинградской области продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей почти неделю назад. Она перестала выходить на связь с 25 июля. Об этом рассказали 28 июля в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Уточняется, что 72-летняя женщина проживает в поселке Первомайское. Рост составляет 165 сантиметров, ее волосы темные, глаза зеленые. По данным 78.ru, Нина Николаевна ушла собирать малину и не вернулась. Как сообщили в ПСО "Экстремум", поисковая зона оказалась сложной.

Если вы знаете что-либо о пропавшей, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.

Ранее на Piter.TV: пропавший в Сестрорецке пенсионер найден живым. Информация о состоянии петербуржца уточняется.

Фото: пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт"