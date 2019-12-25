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Под Выборгом продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей почти неделю назад
Сегодня, 9:28
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Под Выборгом продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей почти неделю назад

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Нина Николаевна ушла собирать малину и не вернулась.

В Выборгском районе Ленинградской области продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей почти неделю назад. Она перестала выходить на связь с 25 июля. Об этом рассказали 28 июля в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". 

Уточняется, что 72-летняя женщина проживает в поселке Первомайское. Рост составляет 165 сантиметров, ее волосы темные, глаза зеленые. По данным 78.ru, Нина Николаевна ушла собирать малину и не вернулась. Как сообщили в ПСО "Экстремум", поисковая зона оказалась сложной. 

Если вы знаете что-либо о пропавшей, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52

Ранее на Piter.TV: пропавший в Сестрорецке пенсионер найден живым. Информация о состоянии петербуржца уточняется. 

Фото: пресс-служба ПСО "ЛизаАлерт" 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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