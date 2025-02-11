Из Финского залива извлекли тело человека

В Петродворцовом районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти человека. Тело неизвестного достали из Финского залива 18 августа, пишет издание "Фонтанка".
Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе примерно в 300 метрах от берега. Как сообщили очевидцы, его привезли на катере. Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Точную причину случившегося выяснят судмедэксперты.
По предварительным данным, на скончавшемся была одежда. На теле нет видимых повреждений.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградской области 57-летнему мужчине отрезало голову винтом скоростного катера во время рыбалки. Трагический инцидент произошел на Ладожском озере.
Фото: Piter.TV
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