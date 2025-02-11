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Из Финского залива извлекли тело человека
Вчера, 9:15
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Из Финского залива извлекли тело человека

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Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе.

В Петродворцовом районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти человека. Тело неизвестного достали из Финского залива 18 августа, пишет издание "Фонтанка". 

Погибшего обнаружил рыбак возле парка Ольденбургского в Петергофе примерно в 300 метрах от берега. Как сообщили очевидцы, его привезли на катере. Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Точную причину случившегося выяснят судмедэксперты. 

По предварительным данным, на скончавшемся была одежда. На теле нет видимых повреждений. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградской области 57-летнему мужчине отрезало голову винтом скоростного катера во время рыбалки. Трагический инцидент произошел на Ладожском озере. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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