На Сахалине туристку эвакуировали с подножия горы Крузенштерна

Женщине стало плохо перед подъемом на высоту.

Российские спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали женщину, у которой ухудшилось самочувствие. Соответствующее заявление сделали журналистам представители регионального управления экстренного ведомства страны по Сахалинской области. Специалисты заметили, что туристка пыталась подняться на гору Крузенштерна. В настоящее время пострадавшая находится в руках медиков города Южно-Сахалинска. Уточняется, что так как одной из участниц похода резко стало плохо, она начала терять сознание. Таким образом самостоятельно продолжить путь пострадавшая не могла.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства подняли женщину на борт и доставили в аэропорт города Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам. Николай Копылов, заместитель начальника поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области

Уточняется, что в спасательной операции участвовали шесть человек личного состава ведомства. Туристическая группа была зарегистрирована в ГУ МЧС.

Фото и видео: ГУ МЧС России по региону