Сегодня, 17:49
mgoncharova

Видео пожара в центре Москвы: спасатели МЧС тушат огонь в здании XX века

Люди смогли эвакуироваться до приезда спасателей.

В старинном здании XX века на Пятницкой улице вспыхнул пожар. Спасатели МЧС тушат возгорание. Об этом сообщает в Макс пресс-служба столичного ведомства. Также предоставили кадры, на которых видно, что спецслужбы ведут активную работу по ликвидации ЧП. Оно произошло на первом этаже. 

Известно, что пожар начался в административном здании "Жилого дома с лавками". До прибытия спасателей люди смогли эвакуироваться самостоятельно.  По предварительным данным, никто не пострадал. Пожару присвоили второй ранг сложности. Московские СМИ пишут, что возгорание началось в баре. 

Сообщается о ряде транспортных ограничений. Перекрыто движение по Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. Жителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут. 

Ранее сообщалось, что крупный пожар тушили на производстве в Буграх. Для ликвидации задействовали 46 человек личного состава. 

Видео: МАКС / МЧС Москвы 

