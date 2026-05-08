Крупный пожар вспыхнул на мебельном производстве в Буграх

В Ленинградской области утром 8 мая произошёл крупный пожар на мебельном производстве в городе Бугры. Сообщение о возгорании поступило в 4:29 по адресу: улица Шоссейная, дом 1А. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил складское и производственное здание. По предварительным данным, площадь пожара достигала 500 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были задействованы 46 человек и 19 единиц техники. В 5:09 открытое горение удалось локализовать: уточнённая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой помещений.

В 6:45 открытое горение было полностью ликвидировано, продолжалась проливка конструкций.

Видео: Макс / МЧС Ленинградской области