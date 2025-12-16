Полиция задержала иностранца, обманувшего пенсионера на 1,8 млн рублей в Выборгском районе

Задержан иностранец, который обманул пенсионера более чем на 1,8 млн рублей в Выборгском районе Петербурга. Об этом рассказали в МВД России.
В полицию еще 14 мая обратился 79-летний мужчина с улицы Сикейроса, заявивший, что под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он отдал курьеру все свои накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вечером 26 мая на набережной Обводного канала по подозрению поймали 18-летнего мигранта. Остальных участников мошеннической схемы устанавливают.
перед судом предстанет курьер мошенников, похитивший у пожилых петербуржцев 2 млн рублей. Его жертвами стали трое местных жителей от 76 до 93 лет.
