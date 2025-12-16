В США обвинили украинскую элиту в отказе от мирного соглашения с российской делегацией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский препятствует достижению мирных договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделала через социальные сети член американской Палаты представителей из Конгресса Анна Паулина Луна, представляющая в законодательном органе Республиканскую партию от штата Флорида. Иностранный законодатель из США прокомментировала видеообращение, опубликованное ранее украинским политическим лидером.

Трамп хочет заключить сделку о мире, а вы ему препятствуете. Весь мир должен знать об этом. Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, - это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины. Паулина Луна, конгрессвумен

В США заметили, что Владимир Зеленский мешает заключить сделку о мире с российской стороной, а также отказывается от проведения в его стране выборов главы государства. Политик напомнила, что высказывания о том, что сейчас и демократы, и республиканцы в Конгрессе США выступают в поддержку Украины, Паулина Луна подчеркнула заметила, что речь идет о чистой пропаганде, а ситуация не соответствует реальности.

Фото: Соцсеть X / Anna Paulina Luna


