В США обвинили союзников по НАТО в отсутствии поддержки на Ближнем Востоке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп согласился на режим прекращения огня с иранским руководством для того, чтобы спасти жизни американцев, так и не получив помощи от союзников по НАТО. Соответствующее заявление сделала через социальные сети член американской Палаты представителей из Конгресса Анна Паулина Луна, представляющая в законодательном органе Республиканскую партию от штата Флорида. Иностранный политик заметила,что с самого начала операции на Ближнем Востоке лидер Белого дома был точен в планах и расчетах, но отказ в поддержке европейских стран по военному блоку стал для него неожиданностью.

НАТО показала, кто они на самом деле. Многие были разоблачены. Те, кто пытался использовать это для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя. Чтобы было ясно: с самого начала речь шла о спасении жизней американцев.Анна Паулина Луна, конгрессвумен

Ранее президент США заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Фото: Соцсеть X / Anna Paulina Luna


