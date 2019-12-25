Анна Паулина Луна заметила, что Украина отказалась от условий Вашингтона по гарантиям безопасности.

В США призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию украинского кризиса с российским руководством. Соответствующее заявление сделала через социальные сети член американской Палаты представителей из Конгресса Анна Паулина Луна, представляющая в законодательном органе Республиканскую партию от штата Флорида. Иностранный политик прокомментировала слова украинского политика для новостного агентства The Reuters относительно того, что в настоящее время Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности при условии выхода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса.

Давайте заключим эту мирную сделку. Анна Паулина Луна, конгрессвумен

Напомним, что 21-22 марта в Майами состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Специальный посланник главы вашингтонской администрации при президенте Дональде Трампе Стив Уиткофф назвал консультации с представителями Киева конструктивными. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, говорил публично о достижении прогресса на переговорах. Заслушав доклад, Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса.

