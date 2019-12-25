Анна Паулина Луна указала на коррупцию во власти на Украине.

Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе следует прекратить поддержку Украины из-за гонений на церковь со стороны местных властей. Соответствующее заявление сделала через социальные сети член американской Палаты представителей из Конгресса Анна Паулина Луна, представляющая в законодательном органе Республиканскую партию от штата Флорида. Иностранный политик отметила, что сейчас Белый дом систематически оплачивает гонения на христиан, происходящие на украинской территории. Она добавила, что местные активисты кричат о правах человека, но только не в тех случаях, когда жертвами становятся христиане. Луна призвала отказаться от направления ВСУ денег от налогоплательщиков из США.

Отчеты подтверждают, что на Украине проводят рейды на церкви, задерживают священнослужителей и подвергают гонениям некоторые христианские конфессии. Если правительство сажает в тюрьмы христиан, почему мы все еще отправляем ему сотни миллионов долларов без надзора? Прекратите финансирование. Потребуйте подотчетности. Анна Паулина Луна, конгрессвумен

Анна Паулина Луна добавила, что федеральное правительство не должно передавать киевскому режиму еще 400 миллионов долларов на период 2026-2027 года, особенно в свете того, что Владимир Зеленский ранее отказался отвечать на мирные инициативы Дональда Трампа. Кроме этого политик добавила, что недавно правящая верхушка с Банковой улицы была уличена в коррупции и отмывании денег, поэтому статью расходов на Украину важно исключить из государственного бюджета США.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Anna Paulina Luna