Летний конгресс по пластической хирургии и косметологии пройдёт в Петербурге

Программа включает 60 секций, на которых выступят свыше 270 спикеров.

С 15 по 17 июня в Петербурге состоится летний конгресс, посвящённый пластической, реконструктивной хирургии и косметологии. Как сообщают организаторы, мероприятие объединит под своей эгидой более 6 тыс. специалистов.

К участию приглашены не только российские пластические и челюстно-лицевые хирурги, онкологи, дерматовенерологи и косметологи, но и зарубежные эксперты, а также представители смежных областей: оториноларингологи, офтальмохирурги и другие профессиональные сообщества.

Программа конгресса включает 60 секций, на которых выступят свыше 270 спикеров. В рамках заседаний по пластической хирургии эксперты обсудят современные методы эстетической и реконструктивной коррекции лица, молочной железы и тела. Особое внимание будет уделено прорывным технологиям: применению робототехники, искусственного интеллекта и регенеративной медицины.

Дополнительно в Таврическом дворце развернётся масштабная тематическая выставка. Свои последние достижения, исследования и разработки представят более 60 профильных компаний.

Ранее руководитель Института Петра Великого рассказала о XIX Международном петровском конгрессе.

Фото: Magnific