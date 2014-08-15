Бельский рассказал о полезных для Петербурга технологиях Шанхая

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский посетил Шанхай в составе городской делегации. Он отметил ряд китайских разработок, которые могут быть полезны для развития Северной столицы.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, находясь в составе официальной делегации города в Шанхае, ознакомился с современными технологическими разработками китайских предприятий. По его словам, отдельные решения могут представлять интерес для Петербурга.

Бельский обратил внимание на развитие китайской автомобильной отрасли, где объединены достижения машиностроения, электроники, искусственного интеллекта и современных IT-технологий. В качестве примера он привел компанию IM Motors, которая занимается выпуском интеллектуальных электромобилей, развивает системы автономного управления и активно использует автоматизированное производство.

Спикер городского парламента отметил, что Петербург также последовательно движется в этом направлении. По его словам, в городе продолжается обновление подвижного состава, развивается электрический транспорт и реализуются меры по снижению воздействия транспорта на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: MAX/Александр Бельский