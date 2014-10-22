Более 600 тыс жителей Петербурга отметили День торговли

Губернатор Александр Беглов поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Он отметил вклад отрасли в экономику Петербурга и поблагодарил ее сотрудников.

В России в четвертую субботу июля отмечают День работника торговли. По случаю профессионального праздника губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников отрасли, в которой работают более 600 тыс. жителей города.

Глава города отметил, что торговая сфера обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет и остается одним из крупнейших работодателей Петербурга.

По итогам 2025 года объем розничной торговли в городе достиг 3,1 трлн руб., что позволило Санкт-Петербургу занять 3 место среди регионов России по этому показателю.

По словам губернатора, несмотря на внешнее давление, отрасль продолжает развиваться. В городе работают более 26 тыс. торговых объектов, а доля торговли в валовом региональном продукте составляет 30%.

Также Александр Беглов отметил участие представителей бизнеса в поддержке участников СВО и их семей, поблагодарил работников торговли за профессионализм и пожелал им дальнейших успехов и благодарных покупателей.

Ранее Минкин рассказал о вложениях в инфраструктуру транспорта Петербурга за 2025 год.

Фото: Смольный