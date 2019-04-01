В Петербурге пройдет концерт ко Дню Военно Морского Флота

25 июля в БКЗ "Октябрьский" состоится главный праздничный концерт ко Дню Военно Морского Флота.

На сцене выступят известные артисты и военно морские коллективы. В Петербурге 25 июля пройдет концерт, посвященный Дню Военно Морского Флота. Мероприятие состоится в Большом концертном зале "Октябрьский".

Перед зрителями выступят известные артисты и лучшие военно морские коллективы из разных регионов России.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург сохраняет связь с историей российского флота и помнит подвиги моряков, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы города, концерт станет подарком для военнослужащих, специалистов судостроительной отрасли и всех, кто связан с развитием и защитой морских рубежей страны.

В программе примут участие представители творческих коллективов, связанных с военно морской тематикой.

Ранее сообщалось, как украсят Петербург и Кронштадт ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV