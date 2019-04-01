В Петербурге пройдет концерт ко Дню Военно Морского Флота

На сцене выступят известные артисты и военно морские коллективы. В Петербурге 25 июля пройдет концерт, посвященный Дню Военно Морского Флота. Мероприятие состоится в Большом концертном зале "Октябрьский".
Перед зрителями выступят известные артисты и лучшие военно морские коллективы из разных регионов России.
Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург сохраняет связь с историей российского флота и помнит подвиги моряков, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.
По словам главы города, концерт станет подарком для военнослужащих, специалистов судостроительной отрасли и всех, кто связан с развитием и защитой морских рубежей страны.
В программе примут участие представители творческих коллективов, связанных с военно морской тематикой.
Ранее сообщалось, как украсят Петербург и Кронштадт ко Дню ВМФ.
Фото: Piter.TV
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