В Смольном рассказали, как украсят Петербург и Кронштадт ко Дню ВМФ

Монтаж украшений начался 20 июля, основной период размещения продлится с 24 по 26 июля, а демонтаж запланирован с 27 июля.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ разработал масштабную концепцию праздничного оформления города к 330-летию Военно-морского флота. Всего в шести районах Петербурга будет оформлено 38 адресов, сообщает "Петербургский дневник".

Центральные магистрали: Невский проспект, Дворцовую набережную (48 флагов), Адмиралтейскую (34) и Английскую (40) украсят 164 флага на опорах освещения. На Марсовом поле, Стрелке В.О. и Университетской набережной установят 34 перевозных флагштока. Дворцовый и Благовещенский мосты будут декорированы композициями из более чем 400 флагов, а Троицкий – свыше 130 стилизованных единиц на ограждениях.

Кроме того, 334 виниловых баннера появятся на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском шоссе и Ушаковской развязке. У аэропорта Пулково разместят десять крупноформатных флагов высотой 16 метров. Якорная площадь, Петровский парк и подъезды к "Острову фортов" в Кронштадте получат 40 перевозных флагштоков. Фонари на улицах Мартынова, Зосимова, Советской и проспекте Ленина дополнят более 100 виниловых панно и 212 флагов.

Помимо уличного оформления, горожан поздравят через рекламные носители. На улицах разместят 296 плакатов, а на 25 экранах покажут праздничный видеоролик. В метрополитене задействуют 770 рекламных носителей с плакатами и запустят звуковое поздравление в вагонах поездов. Дополнительно для макетов мероприятий используют 57 сторон конструкций.

Монтаж украшений начался 20 июля, основной период размещения продлится с 24 по 26 июля, а демонтаж запланирован с 27 июля. Общее количество используемой техники составит 1187 единиц – столько же, сколько и в прошлом году.

Фото: Piter.TV