Санкт-Петербург возглавил рейтинг летних направлений России в июле

Туристы чаще всего выбирают жилье в центре города и отправляются в поездки примерно на 3 дня.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых востребованных городов России для путешествий в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса бронирования жилья.

В тройку лидеров также вошли Москва и Казань. Среди других популярных направлений оказались Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. По данным аналитиков, путешественники чаще всего арендуют однокомнатные квартиры и студии. При выборе жилья туристы преимущественно обращают внимание на расположение в центральной части города, наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки.

В среднем поездки по России в летний период длятся около 3 дней. Июль и август остаются наиболее востребованными месяцами для путешествий.

Эксперты отмечают, что июльский отдых обычно обходится дешевле августовского. Стоимость аренды жилья в этот период в среднем на 5–7% ниже, поэтому многие туристы выбирают середину лета для поездок и экономии на размещении.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: Piter.TV