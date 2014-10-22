В Петербурге введут временные ограничения движения 26 июля

Запрет будет действовать с 08:00 до 11:00.

26 июля в центре Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Они связаны с проведением мероприятий ко Дню Военно Морского Флота.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно Морского Флота, 26 июля в центральной части Санкт-Петербурга временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в Комитете по транспорту, запрет будет действовать с 08:00 до 11:00.

В этот период автомобили не смогут проехать по Адмиралтейской набережной на участке от Дворцового моста до Английской набережной, а также по Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Английской набережной.

Ранее сообщалось, как украсят Петербург и Кронштадт ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV