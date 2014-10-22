Смольный поздравил жителей Зеленогорска с Днем города

Губернатор пожелал жителям Зеленогорска здоровья, благополучия и новых достижений.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Зеленогорска с праздником и отметил развитие курортного района. В городе продолжаются проекты по благоустройству, обновлению социальной инфраструктуры и сохранению исторического наследия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Зеленогорска с Днем города. Обращение главы Северной столицы опубликовала пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что Зеленогорск остается одним из любимых мест отдыха петербуржцев благодаря расположению на берегу Финского залива, природным территориям и историческому наследию. По словам губернатора, город продолжает развиваться, сохраняя комфортную среду для жителей и гостей Петербурга.

Одним из крупных проектов последних лет стала реставрация храма Казанской иконы Божией Матери. Также в Зеленогорске построили новое здание Дома творчества, обновили лицей №445 и видовую лестницу, а также провели ремонт Приморского шоссе.

Беглов отдельно отметил Парк культуры и отдыха, который остается популярным местом для жителей и туристов. По его словам, открытый современный киноконцертный комплекс стал новой культурной площадкой, а "Танцевальные веранды" продолжают объединять петербуржцев старшего поколения.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов