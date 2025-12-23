"Елагин парк" возвращается: 17 площадок, 30 коллективов и 2,5 дня театра под открытым небом

Парк на острове снова станет большой сценой, а зрители — участниками представления. С 24 по 26 июля в Петербурге пройдёт XIV Международный фестиваль уличных театров "Елагин парк". В этом году организаторы делают ставку на ностальгию: слоган фестиваля — "Прошлое – это лишь пролог". Гостям покажут лучшие спектакли прошлых лет, чтобы настроиться на юбилейный, XV сезон.

Яркие костюмы, зажигательная музыка и, конечно, захватывающие спектакли: в ЦПКиО им. Кирова стартовал XIV Международный фестиваль уличных театров "Елагин парк". Фестиваль стал одним из главных культурных событий петербургского лета. В прошлом году его посетили около 50 тысяч человек.

- В прошлом году мы были на этом же фестивале, но были именно на площадках. И хотелось посмотреть именно начало его. Сегодня это было прямо классно. Мы как будто побывали в Бразилии, похлопали вместе под эти ритмы, пообнимались с ребятами.

- Я просто настолько получила удовольствие от этого объединения с людьми, единения. Вот эта сплоченность какая-то, знаете, когда вот вроде бы ты идёшь, а все радуются, всем хорошо! Это было то, что нужно для меня. Правда, искренне! Давай, сердечко! Ольга Белова и Юлия Рамзина, гости фестиваля

Слоган этого сезона — "Прошлое – это лишь пролог". Организаторы предлагают зрителям вспомнить яркие моменты прошлых фестивалей, чтобы настроиться на следующий — юбилейный XV сезон. По традиции фестиваль продлится 2,5 дня: 24 июля состоялось вечернее шествие, а 25 и 26 июля пройдёт марафон спектаклей. В этом году площадок для представлений будет рекордное количество — 17. Под перформансы, шоу и клоунаду задействуют парадные ступени дворца, дворики с полянами и даже хозяйственные постройки. Артисты признаются, участие в фестивале — незабываемый и желанный опыт для каждого актера.

Это вообще большой драйв, потому что это улица, это толпа, это люди, которые от всех сторон на тебя смотрят, машут, улыбаются, фотографируют. Это драйв, это жизнь, это классно. Алексей Лаврухин, актер уличного театра "СоЛу" (г. Санкт-Петербург)

По словам организаторов, заявок на участие в этом году было очень много. В итоговый состав вошли около 30 коллективов из разных городов России, а также творческие команды из Беларуси и Китая.

Мы приезжаем сюда уже четвертый год подряд, потому что здесь есть на что посмотреть. У нас есть любимые театры с авиаторами, с косами чумные доктора, я не помню всех их названий. Все театры очень разные и на них на каждый я бы советовала прийти и посмотреть на их спектакль, их представления, потому что они очень готовятся по декорациям, у них очень разные спецэффекты с разными салютами. Дарья Рыжкова, гость фестиваля

В программе — самые разные формы представлений под открытым небом: от коротких импровизаций до масштабных театральных полотен. На территории Елагина острова одновременно будут работать более десятка площадок. Каждый гость сможет найти зрелище по вкусу — от семейных спектаклей до экспериментальных пластических постановок. Для самых взыскательных зрителей представят работы российских и зарубежных авангардистов. Для семейного просмотра подготовят отдельную программу. Фестиваль "Елагин парк" вновь превратит пространство острова в большую сцену под открытым небом, а гостей — в участников невероятного мультижанрового представления. Завершится фестиваль 26 июля. Но яркие впечатления останутся со зрителями надолго, а следующий, юбилейный сезон обещает стать ещё масштабнее.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV