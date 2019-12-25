С 26 июля по 1 августа на ЗСД введут ночные перекрытия

Водителей попросили заранее планировать маршруты объезда.

В ближайшую неделю движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в ночное время будет ограничено из-за проведения плановых дорожных работ. Водителей попросили заранее планировать маршруты объезда.

Витебская развязка (ШМСД) будет закрыта в сторону Витебского проспекта дважды – с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 29 июля до 06:00 30 июля.

Съезд на Приморский проспект будет недоступен одной ночью – с 22:00 28 июля до 06:00 29 июля. Ограничение движения на Краснопутиловской улице запланировано на ночь с 23:00 31 июля до 06:00 1 августа.

Дирекция ЗСД обращается к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными в зонах проведения работ, строго соблюдать требования временных знаков, снижать скорость и держать дистанцию.

Ранее мы сообщили о том, что до 27 августа вводятся ограничения на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV