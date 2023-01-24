В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже на улице Рубинштейна

Полиция Петербурга задержала одного из подозреваемых в грабеже, который произошел в центре города. По версии следствия, двое мужчин избили потерпевшего и похитили дорогостоящие наушники.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали одного из предполагаемых участников грабежа, совершенного в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы 21 июля обратился местный житель. Он сообщил, что утром 18 июля на улице Рубинштейна двое неизвестных напали на него, избили и похитили наушники стоимостью 65 тыс. руб.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

24 июля полицейские установили личность одного из предполагаемых участников преступления. Им оказался 24-летний житель Петербурга. Подозреваемого задержали, а похищенные наушники изъяли. В ближайшее время их планируют вернуть владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают розыск второго предполагаемого участника нападения.

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Фото: Piter.TV