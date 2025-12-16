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Руководитель Института Петра Великого рассказала о XIX Международном петровском конгрессе
Сегодня, 14:16
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Руководитель Института Петра Великого рассказала о XIX Международном петровском конгрессе

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Мероприятие не является сугубо академической площадкой: его участники обсуждают, как петровская эпоха продолжает жить в современной культуре и городской среде.

Заместитель директора Института культурных программ и руководитель Института Петра Великого Анна Потапова в интервью "Петербургскому дневнику" рассказала о ключевых аспектах XIX Международного петровского конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге.

По словам Потаповой, основная цель конгресса заключается в создании импульса для новых направлений исследований и популяризации наследия Петра Великого. Она отметила, что конгресс объединяет историков, музейных специалистов и искусствоведов из различных регионов России и зарубежья, что способствует обмену идеями и научными достижениями. Мероприятие не является сугубо академической площадкой: его участники обсуждают, как петровская эпоха продолжает жить в современной культуре и городской среде.

Потапова также сообщила, что центральным мероприятием конгресса станет дисциплинарное заседание в Эрмитажном театре, где будет рассматриваться историческая память о Петре I. 
Что касается актуальных вопросов изучения петровского наследия, Потапова отметила, что интерес вызывает то, как образ Петра I воспринимается в массовой культуре.  Кроме того, она сообщила о планах создания виртуального петровского маршрута, который будет представлен к осени. Этот цифровой продукт будет ориентирован на молодежную аудиторию и позволит узнать о пути Петра I в 1702-1703 годах.

В заключение Потапова подчеркнула важность междисциплинарного подхода в изучении петровского наследия, который позволяет специалистам из разных областей работать над созданием новых исследований и культурных продуктов. 

Фото:  предоставлено Институтом культурных программ

Теги: петровский конгресс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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