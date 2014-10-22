Речная полиция Петербурга отметила профессиональный праздник

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил специалистов речной полиции с профессиональным праздником. Он отметил важность службы для города с развитой водной инфраструктурой.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников речной полиции с профессиональным праздником, который отмечается 25 июля.

Глава города напомнил, что история службы началась более 150 лет назад. В 1867 году император Александр II утвердил создание ведомства в составе наружной полиции Санкт-Петербурга.

Беглов подчеркнул особое значение речной полиции для Северной столицы, которая входит в число городов мира с большим количеством водных объектов. С каждым годом в Петербурге развивается сеть водных маршрутов, по Неве, Финскому заливу, рекам и каналам проходят пассажирские, грузовые, прогулочные и туристические суда.

Одной из главных задач подразделения остается обеспечение безопасности на воде. В период текущей навигации патрульные катера речной полиции уже 276 раз выходили для охраны общественного порядка.

Для работы сотрудников используют современную технику и системы видеонаблюдения, которые помогают контролировать большие территории.

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Фото: Piter.TV