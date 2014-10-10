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В водоеме Нового Девяткино утонул мужчина
Сегодня, 10:05
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В водоеме Нового Девяткино утонул мужчина

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Его тело извлекли и передали сотрудникам полиции.

Спасатели провели работы в деревне Новое Девяткино, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. Заявка поступила им вечером 3 июля. 

Специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получили сведения об утонувшем мужчине в водоеме. Его тело извлекли и передали сотрудникам полиции. 

Возле рек, озер и карьеров особое внимание стоит уделять детям. Никогда не оставляйте их без присмотра. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Кроме того, не прыгайте в воду в незнакомых местах. Категорически запрещено входить в водоемы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112". 

Ранее на Piter.TV: по факту гибели двух молодых людей в озере Большое Борково проводят проверку. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: новое девяткино, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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